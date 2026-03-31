La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 31 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver comunica a Bahar che Sirin è stata aggredita e le chiede di dargli la cassetta del pronto soccorso per medicarla.
Dopo l'aggressione, Sirin abbandona in strada il cappotto di Bahar, ma Saadettin rivela che proprio lì aveva nascosto il pacco ricercato. Così, Bahar corre a recuperarlo.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.