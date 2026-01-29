Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV29 gennaio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 29 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 29 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sirin in una scena de La forza di una donna Sirin in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 29 gennaio

Ceyda lascia Nisan e Doruk ad un vicino e si precipita alla stazione di servizio a cercare Arda, che si trova sul retro di un camion.

Intanto, Enver riceve una telefonata dalla polizia che lo avvisa dell'incidente.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video