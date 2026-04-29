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La forza di una donna

SERIE TV29 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 29 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda mercoledì 29 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 29 aprile

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Dopo lo spavento generale causato dalla rapina la serata prosegue cercando di ristabilire un po’ di serenità, ma i bambini, spaventati, chiedono ad Arif di restare a dormire con loro.

La mattina dopo, Bahar trova il coraggio di dire ad Arif che non avrebbe sopportato l’idea di perderlo.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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