La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 28 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Ceyda in una scena de La forza di una donna 3

Enver regala a Bahar un cappotto cucito da lui e, quando Sirin lo scopre, si arrabbia moltissimo, perché sostiene che Enver avrebbe dovuto pensare a lei, visto che i suoi vestiti sono andati bruciati nell'incendio.

Intanto, Ceyda scopre Raif ha una collezione di puzzle nell'armadio e prova a chiedergli di regalarglieli per Arda, Nisan e Doruk.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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