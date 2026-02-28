La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 28 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver racconta a Ceyda del reggiseno trovato in casa di Sarp, ma Ceyda crede di sapere a chi appartenga e ne parla con Bahar, che reagisce con violenza contro Yusuf.
Successivamente, Ceyda incarica Enver di occuparsi di Arda durante la sua assenza, ma lui, impegnato con altre faccende, decide di portare il bambino da Emre.
Intanto, Ceyda è impaziente di conoscere i risultati del test di paternità che ha affidato a Jale.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.