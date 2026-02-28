Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV28 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 28 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 28 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donnaOzge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 28 febbraio

Enver racconta a Ceyda del reggiseno trovato in casa di Sarp, ma Ceyda crede di sapere a chi appartenga e ne parla con Bahar, che reagisce con violenza contro Yusuf.

Successivamente, Ceyda incarica Enver di occuparsi di Arda durante la sua assenza, ma lui, impegnato con altre faccende, decide di portare il bambino da Emre.

Intanto, Ceyda è impaziente di conoscere i risultati del test di paternità che ha affidato a Jale.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video