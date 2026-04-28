La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda martedì 28 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Bahar ed Enver entrano in casa in preda al panico temendo il peggio, ma fortunatamente sia Sirin che Arif, stanno bene e sono al sicuro dopo lo spavento preso a causa del ladro.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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