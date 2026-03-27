La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 27 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sirin continua con i suoi tentativi di sedurre Arif, mentre Emre è impegnato nella ricerca del suo vero figlio.
Nel frattempo, Bahar inizia a raccontare la sua vita alla signora Fazilet per un futuro progetto editoriale.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.