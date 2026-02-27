Catalogo
SERIE TV27 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 27 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 27 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 3: la trama del 27 febbraio

La signora Fazilet, scrittrice ormai priva di ispirazione, mostra un vivo interesse per la vita e la storia di Bahar.

Nel frattempo, Ceyda e Bahar decidono di eseguire un nuovo test di paternità per verificare se Emre sia davvero il padre di Arda.

Arif, intanto, inizia a lavorare per Emre e si sente profondamente in debito verso Bahar e la sua famiglia.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

