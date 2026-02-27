La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 27 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La signora Fazilet, scrittrice ormai priva di ispirazione, mostra un vivo interesse per la vita e la storia di Bahar.
Nel frattempo, Ceyda e Bahar decidono di eseguire un nuovo test di paternità per verificare se Emre sia davvero il padre di Arda.
Arif, intanto, inizia a lavorare per Emre e si sente profondamente in debito verso Bahar e la sua famiglia.
