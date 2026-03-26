La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 26 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Ceyda, Saadettin, Bahar e Bersan in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 26 marzo

Bahar, Ceyda e Bersan portano a Cem il pacco richiesto, ma c'è un errore: le tre donne hanno frainteso e hanno trafugato l'anziano Saadettin, padre di Cem, dalla casa di riposo.

Saadettin non vuole rivelare dove ha nascosto il pacco per paura che Cem lo riporti nella casa di riposo, chiede così di poterci pensare su e di trasferirsi nel frattempo a casa di Ceyda.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE