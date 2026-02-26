La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 26 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Ceyda in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 26 febbraio

Dopo l'incendio scoppiato a casa di Enver e Sirin, i due si trasferiscono a casa di Bahar e progettano di spostarsi a casa di Sarp in attesa di trovare un altro posto dove stare.

Ceyda ha la febbre, quindi Bahar si presenta a casa della signora Fazilet per sostituirla.

Nisan e Doruk, dopo essere stati plagiati da Sirin, sono arrabbiati con Arif perché convinti che la morte di Sarp e Hatice sia avvenuta per colpa sua.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.

