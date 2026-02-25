La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 25 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar e Nisan in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 25 febbraio

La casa di Enver va a fuoco.

Poco dopo, Ceyda, Bahar e Sirin chiedono a Enver come sia scoppiato l'incendio. L’uomo racconta di aver acceso una candela e Sirin teme che abbia tentato di togliersi la vita. Però, Enver la rassicura, spiegando di averla accesa per cenare insieme ad Hatice.

In seguito, Ceyda confida a Bahar che Emre si è sottoposto al test di paternità.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

