La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 24 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bersan telefona a Cem per informarlo che lei, Bahar e Ceyda sono riuscite a rimediare i soldi che aveva chiesto.
Intanto, Enver decide di ricominciare e di prendere atto del fatto che Hatice sia morta.
Cem si reca al bar dove lavora Sirin.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.