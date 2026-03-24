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La forza di una donna

SERIE TV24 marzo 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 24 marzo in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 24 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Enver in una scena de La forza di una donna 3Enver in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 24 marzo

Bersan telefona a Cem per informarlo che lei, Bahar e Ceyda sono riuscite a rimediare i soldi che aveva chiesto.

Intanto, Enver decide di ricominciare e di prendere atto del fatto che Hatice sia morta.

Cem si reca al bar dove lavora Sirin.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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