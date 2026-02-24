La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 24 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Emre si rifiuta di aiutare Ceyda perché ha appena scoperto una cosa che lo ha sconvolto.
Nel frattempo, Enver continua ad avere delle visioni e, a causa di una distrazione, combina un disastro irreparabile.
