La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 24 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Contro il volere di Fazilet, Raif è contento di addobbare l'albero con Ceyda e, nonostante le spiegazioni sul furto dei gioielli, lei fatica ancora a crederle.
Kismet ripensa al passato con Cem e al dolore per la perdita della figlia.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.