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La forza di una donna

SERIE TV24 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 24 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 24 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 24 aprile

Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La Forza di una donna 3
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La Forza di una donna 3

Contro il volere di Fazilet, Raif è contento di addobbare l'albero con Ceyda e, nonostante le spiegazioni sul furto dei gioielli, lei fatica ancora a crederle.

Kismet ripensa al passato con Cem e al dolore per la perdita della figlia.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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