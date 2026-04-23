La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda giovedì 23 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Nisan e Doruk non vedono l'ora di festeggiare il nuovo anno e sperano di poter fare regali a tutti i loro cari grazie alla vendita della casa di Hatice ed Enver. Bahar, però, placa il loro entusiasmo ricordando ai bambini che l'abitazione non è ancora stata venduta e che l'accordo potrebbe slittare dopo le feste.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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