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La forza di una donna

SERIE TV23 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 23 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda giovedì 23 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 23 aprile

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) in una scena di La forza di una donna 3
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) in una scena di La forza di una donna 3

Nisan e Doruk non vedono l'ora di festeggiare il nuovo anno e sperano di poter fare regali a tutti i loro cari grazie alla vendita della casa di Hatice ed Enver. Bahar, però, placa il loro entusiasmo ricordando ai bambini che l'abitazione non è ancora stata venduta e che l'accordo potrebbe slittare dopo le feste.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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