La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda domenica 22 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda esce a cena fuori con Raif che, per l'occasione, le fa dono di un paio di preziosi orecchini della madre e, in uno slancio affettivo, la bacia.
Al suo ritorno a casa, Bahar chiede a Ceyda spiegazioni sui gioielli e accusa l'amica di averli sottratti a sua insaputa alla signora Fazilet.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.