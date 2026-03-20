La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 20 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Fazilet propone a Bahar di collaborare per la stesura di un nuovo romanzo, che sarà incentrato unicamente sulla sua storia, e Bahar, commossa, accetta.
Intanto, Sirin esprime ad Arif i suoi dubbi sulla recente amicizia tra Ceyda, Bersan e Bahar e tenta di coinvolgerlo per cercare di scoprire cosa stiano combinando.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.