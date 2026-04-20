La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 20 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per la signora Fazilet, dopo che Raif le ha raccontato la verità sui gioielli.
Arif decide di andare da Enver per prendere la pistola di Sarp e disfarsene, Bahar decide di accompagnarlo.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.