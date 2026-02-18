La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 18 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Arif è uscito dal carcere e, per ripagare il debito con Talat, ha dovuto cedergli il bar.
Rientrando a casa con Ceyda, incontrano una coppia nel palazzo in atteggiamenti intimi. Arif affronta Yusuf e scopre che il padre affitta ad ore l'appartamento di Sarp e va su tutte le furie.
