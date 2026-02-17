La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 17 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver continua a incontrare Hatice nei suoi pensieri e spesso Sirin lo sorprende a parlare da solo. Così, preoccupata, chiede aiuto a Jale.
Tre mesi dopo, Bahar realizza il sogno di Sarp e porta i bambini in campeggio, ma, al posto di Sarp, con loro c'è Enver.
