La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda venerdì 17 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi fidare di lui.
Arif chiede a Ceyda e Bahar come risolvere la questione della pistola di Sarp e si reca da Kismet per un consiglio. Una volta allo studio, lei gli suggerisce di gettarla in mare. Mentre se ne va, Arif scopre che Cem era stato lì poco prima.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.