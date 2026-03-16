La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 16 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Cem viene a sapere da Bersan delle pentole bruciate ed è determinato a ottenere un risarcimento.
Intanto, Cem va con Enver al bar per bere qualcosa.
Ceyda e Bahar lasciano Nisan e Doruk a casa di Yusuf.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.