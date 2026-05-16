La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 16 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Emre propone a Ceyda di riprovarci, tentando di costruire una famiglia. Ma lei, dopo avergli confessato quanto lo abbia amato in passato, rifiuta la proposta e gli dice si essersi innamorata di un altro.
Sirin torna a casa e vuole rubare i soldi che Enver tiene nascosti, decide di cercarli ma non riesce a trovarli.
Nel frattempo, Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice per visionare i bozzetti della copertina del suo libro.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
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