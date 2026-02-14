La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 14 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Sirin va a trovare Bahar e Sarp in compagnia di Enver e fa una promessa alla sorella.
Ceyda inizia a lavorare per Raif e, nonostante il comportamento ostile del ragazzo, non si dà per vinta.
Piril liquida Munir e gli comunica che non dovrà più lavorare per lei.
Bahar e Sarp, nella loro stanza d'ospedale, iniziano a raccontarsi i loro sogni.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.