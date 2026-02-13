La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 13 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La signora Fazilet informa Jale che, finché non avrà trovato una collaboratrice, non potrà lasciare l'ospedale.
Così, Jale si rivolge a Ceyda, ritenendola adatta per il lavoro. Ignora, però, che Jale e la signora Fazilet si siano già scontrate nel bar dell'ospedale.
