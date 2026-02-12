La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 12 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver ha una visione di Hatice, che gli chiede nuovamente di prometterle che si prenderà cura di Sirin.
Nel frattempo, Emre si rivolge ad Arif e a sua sorella Kismet per richiedere un consulto legale in merito all'affidamento di Arda.
