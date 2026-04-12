La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 12 aprile nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Tugce Altug (Kismet), Ozge Ozpirincci (Bahar Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Per Ceyda è l’ultimo giorno di lavoro e, il giorno seguente, Raif si reca sotto casa sua per cercare un chiarimento. Nel frattempo, Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif, decisa a smascherare le bugie di Şirin.

Emre si rivolge a Ceyda per un favore difficile, legato ai problemi con sua madre. Intanto, Fazilet prende una decisione drastica anche nei confronti di Bahar.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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