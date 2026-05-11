La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 11 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar interviene appena in tempo, riuscendo a strappare Doruk al terribile destino verso cui Sirin lo stava trascinando. Sconvolta e furiosa per quanto accaduto, perde completamente il controllo.
Nel frattempo, Sirin riesce a far perdere le proprie tracce e trova rifugio in un albergo squallido e decadente, lontano da tutti.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.