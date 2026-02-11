Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV11 febbraio 2026

La forza di una donna 3, la puntata dell'11 febbraio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 11 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Enver in una scena de La forza di una donna 3Enver in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama dell'11 febbraio

Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto e per essersi lasciata sopraffare dalla rabbia, chiedendogli di ricominciare a essere una famiglia.

Nel frattempo, Enver ha una visione di Hatice.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video