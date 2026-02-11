La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 11 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto e per essersi lasciata sopraffare dalla rabbia, chiedendogli di ricominciare a essere una famiglia.
Nel frattempo, Enver ha una visione di Hatice.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.