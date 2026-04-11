La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 11 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dursun porta il piccolo Satilmis al ristorante di Emre. Sirin convince l'uomo di poter chiedere una somma molto più alta di quella pattuita con Emre.
Nel frattempo, la signora Fazilet si offre di pagare per l'istruzione di Arda, ma in cambio chiede a Ceyda di allontanarsi da Raif e la licenzia.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.