La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 10 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar confida i suoi sentimenti ad Arif.
Kismet chiude la relazione con Emre. Nel mentre, Bahar riferisce a Enver che la casa editrice è entusiasta del libro.
Sirin, in preda alla follia, affronta Enver e cerca di spingere Doruk a gettarsi dalla finestra.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.