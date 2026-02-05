La forza di una donna 3, Hatice muore?

Hatice in una scena di La forza di una donna 3

Arif, Bahar, Sarp e Hatice hanno avuto un brutto incidente d'auto. Ricoverata in ospedale, Bahar chiede a Enver cosa sia successo perché non ricorda nulla dell'accaduto e teme di essere nuovamente malata. Successivamente, Jale comunica a Enver che Hatice ha superato l'intervento.



Sirin si precipita in ospedale e irrompe nella stanza dove si trova la sorella Bahar. Tra le lacrime, la implora disperatamente di perdonarla per tutto il male che le ha causato, sperando di riscattarsi agli occhi del destino e di ottenere così un intervento divino per la salvezza di sua madre Hatice. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Hatice non sopravvive e, dopo diversi tentativi di rianimazione, muore.



La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

