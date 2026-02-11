Colpa dei sensi, il riassunto della seconda puntata

Dall'amore tra Davide e Laura al vero colpevole della morte di Adele: sono tanti gli eventi raccontati nella seconda puntata di Colpa dei sensi, andata in onda martedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Colpa dei sensi e le reazioni degli utenti su X.
Enrico, sospettoso e geloso di Davide, arriva al casale per affrontarlo. Enrico è sempre più preoccupato per le ricerche di Davide sulla sua famiglia.
Viola confessa a Laura di avere un amante.
Durante un pranzo davanti a Davide e tutta la famiglia, Enrico regala a Laura l'anello appartenuto ad Adele.
Irene racconta a Davide un episodio che riguarda suo padre Ettore. Davide e Laura si recano a Fermo per scoprire l'identità dell'amante di Adele.
Brando racconta a Davide tutta la verità sulla morte di suo padre Ettore.
Laura ha un malore a scuola. Cosa nasconde la donna?