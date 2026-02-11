Catalogo
FICTION11 febbraio 2026

Colpa dei sensi, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

I momenti più importanti della seconda puntata della serie Colpa dei sensi in onda il 10 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dall'amore tra Davide e Laura al vero colpevole della morte di Adele: sono tanti gli eventi raccontati nella seconda puntata di Colpa dei sensi, andata in onda martedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Colpa dei sensi e le reazioni degli utenti su X.

Colpa dei sensi, il riassunto della seconda puntata

Enrico, sospettoso e geloso di Davide, arriva al casale per affrontarlo. Enrico è sempre più preoccupato per le ricerche di Davide sulla sua famiglia.

Viola confessa a Laura di avere un amante.

Durante un pranzo davanti a Davide e tutta la famiglia, Enrico regala a Laura l'anello appartenuto ad Adele.

Irene racconta a Davide un episodio che riguarda suo padre Ettore. Davide e Laura si recano a Fermo per scoprire l'identità dell'amante di Adele.

Brando racconta a Davide tutta la verità sulla morte di suo padre Ettore.

Laura ha un malore a scuola. Cosa nasconde la donna?

