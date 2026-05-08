Nella nuova puntata di sabato 9 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin non può essere ricoverata.

La forza di una donna 3: cosa succede il 9 maggio

Arif racconta a Enver ciò che Sirin ha fatto al bar di Emre dopo il licenziamento.

Kismet informa Arif e Ceyda che, senza il consenso di Enver e Bahar, non è possibile procedere al ricovero di Sirin.

Riusciranno a trovare un modo per allontanare Sirin?

e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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