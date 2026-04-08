Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV08 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 9 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 9 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Feyyaz Duman (Arif) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna. Feyyaz Duman (Arif) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna.

Nella nuova puntata di giovedì 9 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar sta andando con Cem a un evento di un ente benefico.

La forza di una donna 3: cosa succede il 9 aprile

Ceyda decide di andare a parlare con Emre di Arda e fa una scoperta inaspettata. Sirin comincia a uscire allo scoperto.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video