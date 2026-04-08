Nella nuova puntata di giovedì 9 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar sta andando con Cem a un evento di un ente benefico.
Ceyda decide di andare a parlare con Emre di Arda e fa una scoperta inaspettata. Sirin comincia a uscire allo scoperto.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.