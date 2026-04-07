Nella nuova puntata di mercoledì 8 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar sta rischiando grosso.
Bahar si trova all'evento benefico dove sarebbe dovuta andare con Cem. Sul posto, la donna rischia di essere scoperta perché incontra una persona di sua conoscenza.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.