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La forza di una donna

SERIE TV07 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'8 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 8 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 8 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar sta rischiando grosso.

La forza di una donna 3: cosa succede l'8 aprile

Bahar si trova all'evento benefico dove sarebbe dovuta andare con Cem. Sul posto, la donna rischia di essere scoperta perché incontra una persona di sua conoscenza.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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