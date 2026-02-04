Catalogo
SERIE TV04 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 5 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 5 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sirin in una scena de La forza di una donnaSirin in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 5 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin ha una crisi di nervi.

La forza di una donna 3: cosa succede il 5 febbraio

Sirin, ancora in attesa di notizie dal reparto di terapia intensiva, è sopraffatta da una crisi di nervi, terrorizzata all'idea di perdere per sempre sua madre.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

