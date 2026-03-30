Nella nuova puntata di martedì 31 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Saadettin fa una rivelazione.
Dopo l'aggressione, Sirin abbandona in strada il cappotto di Bahar, ma Saadettin rivela che proprio lì aveva nascosto il pacco ricercato.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.