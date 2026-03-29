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La forza di una donna

SERIE TV29 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 30 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 30 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Arif in una scena de La forza di una donna 3Arif in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 30 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, il piano di Sirin fallisce.

La forza di una donna 3: cosa succede il 30 marzo

Il tentativo di Sirin di farsi salvare da Arif fallisce: i delinquenti con cui si era accordata la picchiano davvero e le rubano i soldi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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