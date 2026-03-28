Nella nuova puntata di domenica 29 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin organizza un piano diabolico.
Sirin organizza un altro dei suoi piani diabolici, chiedendo a tre ragazzi di aggredirla in cambio di denaro.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.