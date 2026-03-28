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La forza di una donna

SERIE TV28 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 29 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 29 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Sirin in una scena de La forza di una donna 3Sirin in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di domenica 29 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin organizza un piano diabolico.

La forza di una donna 3: cosa succede il 29 marzo

Sirin organizza un altro dei suoi piani diabolici, chiedendo a tre ragazzi di aggredirla in cambio di denaro.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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