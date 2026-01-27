Nella nuova puntata di mercoledì 28 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Hatice e Sarp finiscono in ospedale.
Dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso.
