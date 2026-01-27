Catalogo
SERIE TV27 gennaio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 28 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 28 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Hatice in una scena de La forza di una donnaHatice in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 28 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Hatice e Sarp finiscono in ospedale.

La forza di una donna 3: cosa succede il 28 gennaio

Dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

