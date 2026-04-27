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La forza di una donna

SERIE TV27 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 28 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 28 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Özge Özpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna 3.
Özge Özpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna 3.

Nella nuova puntata di martedì 28 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin e Arif ne escono illesi.

La forza di una donna 3: cosa succede il 28 aprile

Il ladro a casa di Sirin riesce a scappare nonostante la ferita.

Bahar ed Enver entrano in casa e temono il peggio per Sirin e Arif, che però sembrano stare bene.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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