Nella nuova puntata di martedì 28 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin e Arif ne escono illesi.
Il ladro a casa di Sirin riesce a scappare nonostante la ferita.
Bahar ed Enver entrano in casa e temono il peggio per Sirin e Arif, che però sembrano stare bene.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.