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La forza di una donna

SERIE TV26 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 27 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 27 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 27 aprile

Sirin, rimasta da sola a casa sua, riceve la visita di un ladro.

Arif, che era salito per invitarla a cenare con loro, assiste alla scena e ascolta una rivelazione sconvolgente. Improvvisamente, parte un colpo di pistola.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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