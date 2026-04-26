La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.



Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 27 aprile

Sirin, rimasta da sola a casa sua, riceve la visita di un ladro.

Arif, che era salito per invitarla a cenare con loro, assiste alla scena e ascolta una rivelazione sconvolgente. Improvvisamente, parte un colpo di pistola.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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