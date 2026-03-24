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La forza di una donna

SERIE TV24 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 25 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 25 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 25 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Cem fa una comunicazione a Bahar, Ceyda e Bersan.

La forza di una donna 3: cosa succede il 25 marzo

Ceyda, Bahar e Bersan consegnano i soldi a Cem, ma lui gli comunica che il loro lavoro non è ancora terminato.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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