Nella nuova puntata di mercoledì 25 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Cem fa una comunicazione a Bahar, Ceyda e Bersan.
Ceyda, Bahar e Bersan consegnano i soldi a Cem, ma lui gli comunica che il loro lavoro non è ancora terminato.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.