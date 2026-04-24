Nella nuova puntata di sabato 25 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è gelosa.
Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini, per dimostrarle di averli ricevuti da Raif stesso.
In casa, arriva Buket, l'ex fidanzata di Raif, e Ceyda fatica a nascondere la sua gelosia.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.