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La forza di una donna

SERIE TV24 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 25 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 25 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scenda de La Forza di una donna 3.
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scenda de La Forza di una donna 3.

Nella nuova puntata di sabato 25 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è gelosa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 25 aprile

Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini, per dimostrarle di averli ricevuti da Raif stesso.

In casa, arriva Buket, l'ex fidanzata di Raif, e Ceyda fatica a nascondere la sua gelosia.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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