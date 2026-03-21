Nella nuova puntata di domenica 22 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda esce a cena fuori con Raif.
Ceyda esce a cena fuori con Raif che, per l'occasione, le fa dono di un paio di preziosi orecchini della madre.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.