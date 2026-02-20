Catalogo
SERIE TV20 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 21 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 21 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 21 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e Arif cercano di risollevarsi.

La forza di una donna 3: cosa succede il 21 febbraio

Dopo la morte di Hatice e di Sarp a seguito del grave incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti anche Bahar e Arif, le vite di questi ultimi due stanno cercando di risollevarsi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

