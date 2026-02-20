Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 21 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar e Arif cercano di risollevarsi.

La forza di una donna 3: cosa succede il 21 febbraio

Dopo la morte di Hatice e di Sarp a seguito del grave incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti anche Bahar e Arif, le vite di questi ultimi due stanno cercando di risollevarsi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

