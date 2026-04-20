Nella nuova puntata di martedì 21 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ender non sa che Sirin, prima di dare la pistola ad Arif, l’ha sostituita con dei sassi.
Enver ha avvolto la pistola in una serie di coperte. La donna non sa che prima di darla ad Arif, Sirin l'ha sostituita con dei sassi.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.