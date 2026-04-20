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La forza di una donna

SERIE TV20 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 21 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 21 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 21 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ender non sa che Sirin, prima di dare la pistola ad Arif, l’ha sostituita con dei sassi.

La forza di una donna 3: cosa succede il 21 aprile

Enver ha avvolto la pistola in una serie di coperte. La donna non sa che prima di darla ad Arif, Sirin l'ha sostituita con dei sassi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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