Feyyaz Duman (Arif) e Bahar (Ozge Ozpirincci) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 20 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda parla a Bahar degli ultimi aggiornamenti riguardo la signora Fazilet.

La forza di una donna 3: cosa succede il 20 aprile

Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per la signora Fazilet, dopo che Raif le ha raccontato la verità sui gioielli. Arif si reca da Enver per prendere la pistola di Sarp e disfarsene e Bahar decide di accompagnarlo

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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