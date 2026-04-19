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La forza di una donna

SERIE TV19 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 20 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 20 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Feyyaz Duman (Arif) e Bahar (Ozge Ozpirincci) in una scena de La forza di una donna 3
Feyyaz Duman (Arif) e Bahar (Ozge Ozpirincci) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 20 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda parla a Bahar degli ultimi aggiornamenti riguardo la signora Fazilet.

La forza di una donna 3: cosa succede il 20 aprile

Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per la signora Fazilet, dopo che Raif le ha raccontato la verità sui gioielli. Arif si reca da Enver per prendere la pistola di Sarp e disfarsene e Bahar decide di accompagnarlo

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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