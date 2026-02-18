Catalogo
SERIE TV
18 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 19 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 19 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar e Enver in una scena de La forza di una donna 3Bahar e Enver in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 19 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, Enver, Doruk e Nisan vanno in campeggio.

La forza di una donna 3: cosa succede il 19 febbraio

Bahar, Enver, Doruk e Nisan vanno in campeggio per distrarsi e cambiare aria.

Intanto, Yusuf tenta di riallacciare un certo tipo di rapporto con Ceyda. Cosa succederà tra i due?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

